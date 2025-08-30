ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ಮಾಲದಂಡಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:12 IST
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
– ಡಾ.ಆನಂದ ಕೆ., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 350 ಘಟಕ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ.
– ಸಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 
Vijayapura

