ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ಕಾಲೇಜು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು

ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ; ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ 15 ದಿನ ಪೂರೈಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಹೀಂದ್ರಕರ ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯಪುರ
Vijayapura

