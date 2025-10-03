ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ICC Womens WC: 'ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ, ಆಕ್ರೋಶ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ICC Women's Wc | ಮರೂಫಾ ದಾಳಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಪಾಕ್ ಶರಣು
ICC Women's Wc | ಮರೂಫಾ ದಾಳಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಪಾಕ್ ಶರಣು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs WI 1st Test: ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್; ವಿಂಡೀಸ್ 162ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್
IND vs WI 1st Test: ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್; ವಿಂಡೀಸ್ 162ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್
IndiaSri LankaPakistanICCWomen World cuppokPakistan occupied Kashmir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT