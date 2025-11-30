ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೆಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು  ಬೀದಿ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ  ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು
ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
Vijayapura

