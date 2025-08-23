ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚೆ: ಇದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!

ಶಂಕರ ಈ.ಹೆಬ್ಬಾಳ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:05 IST
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುಸ್ಥಿತಿ.

 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುಸ್ಥಿತಿ.

ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಅವರು ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
-ಮಹೆಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಪುರಸಭೆ
Vijayapuramarket

