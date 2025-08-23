<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ:</strong> ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಂ. ಮತ್ತು ಮಿಹಿಕಾ ಆರ್.ಉಡುಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು 7-11, 11-6, 11-5, 13-11 ರಿಂದ ಅರ್ಣವ್ ಮಿಥುನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಣವ್ 11-8, 7-11, 11-5, 7-11, 11-9 ರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ; ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 13-11, 7-11, 11-7, 8-11, 11-1ರಿಂದ ದೀಪಕ್ ಬೆಳವಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಹಿಕಾ 11-8, 13-11, 11-5 ರಿಂದ ಯುಕ್ತಾ ಹರ್ಷಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾ ಹರ್ಷಾ 11-7, 11-2, 11-8ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಶ್ರಿತಾ ವಿರುದ್ಧ; ಮಿಹಿಕಾ 8-11, 11-7, 11-9, 7-11, 11-3 ರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯಾ ಎಂ. ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>