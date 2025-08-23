ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಶಾಸಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಂಚಿತ ನಾಗಠಾಣ: ರವೀಂದ್ರ ಲೋಣಿ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:04 IST
ವಿಠಲ ಕಟಕದೋಂಡ ಅವರೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ‌ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ರವೀಂದ್ರ ಲೋಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯಪುರ 
Vijayapuranagatana

