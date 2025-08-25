ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನಾಗಠಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹700 ಕೋಟಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೋಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
ಶಾಸಕ ವಿಠಲ ಕಟಕಧೋಂಡ ಅವರು ಮೃದು ಸ್ವಾಭಾವದ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ 
-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೋಣಿಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ
vijaypura

