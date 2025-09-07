ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಚಪ್ಪಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಂಜಾರಾ ಭೋವಿ ಕೋರಚ ಕೋರಮ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕಾರಿಸಬೇಕು.
– ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ 
Vijayapura

