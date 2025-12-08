ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ: ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ಕಣಮುಚನಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಅನುದಾನ | ₹2.50 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಂ 
VijayapuraMB patila

