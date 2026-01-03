ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಟ

ದೂಳು, ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿ
ಶಾಂತೂ ಹಿರೇಮಠ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
ಸಿಂದಗಿ-ಬ್ಯಾಕೋಡ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೆರೆದಬಾವಿ.
