ವೀರಶೈವ ಜಾತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮ: ಎಸ್.ಎಲ್. ನಿಂಬರಗಿಮಠ

<p><strong>ಇಂಡಿ</strong>: 'ವೀರಶೈವ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಎಲ್. ನಿಂಬರಗಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ನಗರದ ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಮಹಾತಪಸ್ವಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಪ- ಧ್ಯಾನ- ಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದ ದಶ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಮು ನಿಂಬರಗಿಮಠ, ಅಜಿತ್ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸಯ್ಯ ಪತ್ರೀಮಠ, ಉದಯ್ ಮಠಪತಿ, ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯ ಘಾಳಿಮಠ, ಶಾಂತಯ್ಯ ಗಚ್ಚಿನಮಠ, ರಾಜು ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>