ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,500 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಇಂಡಿ ಬಂದ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ರೈತ ಮೈ ಮೇಲೆ ರೂ 3500 ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಂದ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ರೈತ ಸಮೂಹ

VijayapuraSugarcane price

