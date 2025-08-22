ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಿಂದಗಿ: ಮನೆ ತೆರವಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗಡುವು

20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುರಸಭೆ ನೀಡಿದ ನಿವೇಶನ; 80 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:15 IST
ಆ.23 ರೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಡಿ.ಸಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದು
ಅನುರಾಧಾ ವಸ್ತ್ರದ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಇಂಡಿ
ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಾಗಿಯೇ ತೆರುವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ
ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೇ ಮೊದಲನೆಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಲ್ಲ. ಮೂರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು
ಶಿವಾನಂದ ಆಲಮೇಲ, ನಿವಾಸಿ
Vijayapura

