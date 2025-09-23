ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೆನಪಿಸುವ ನಾಡದೇವಿ ಉತ್ಸವ: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
ತಾಂಬಾ ನಾಡದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 2001 ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
Vijayapura

