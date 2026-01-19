ವಿಜಯಪುರ | ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ : ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ :</strong> ನಗರದ ಕಂದಗಲ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗೆಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಇಲಳಕಲ್, ಕುಷ್ಟಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗರಗ, ಬನಹಟ್ಟಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ರೋಣ, ತೇರದಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಖಾದಿ ಉತ್ಪದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಚರಕ ನೂಲುವ ಚಿತ್ರ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೈಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ಸೀರೆ, ಜಮಖಾನಾ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಾಲರ್, ರೌಂಡ್ ಕಾಲರ್, ನೆಹರೂ ಷರ್ಟ್, ಟವೆಲ್ಗಳು, ಕರ್ಚಿಫ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅಗರಬತ್ತಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ನಾರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರದ ಯಶೋಧಾ ಗುಜ್ಜರ ಸಾರಥ್ಯದ ಗುಜ್ಜರ್ ಝೂಟ್ ಮೇಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಗ್, ಪರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p> ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕುರಕಲು ತಿನಿಸಿಗಳು, ಚಕ್ಕಲಿ, ಕೋಡಬಳೆ, ಪಾಪಡಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿವೆ, ಊಟದ ಜೊತೆ ಗುರೆಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ, ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಖಾದಿಯನ್ನು ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾದಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. </blockquote><span class="attribution">ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>