ವಿಜಯಪುರ | ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೇಡ: ಎಸ್‌.ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:24 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:24 IST
ವಿಜಯಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಶತ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ.  ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸುವ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಎಸ್‌ಪಿ ವಿಜಯಪುರ
VijayapuraGanesha Festival

