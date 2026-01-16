ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive
ADVERTISEMENT

PV Web Exclusive: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ; ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

HaveriMaize cropPV Web ExclusiveCotton crop

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT