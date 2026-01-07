ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದತ್ತ ವಿದೇಶಿಯರ ಚಿತ್ತ; ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:27 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:27 IST
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳಗುಳಿ ಮನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರು

ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿನ ಬರಹ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು

