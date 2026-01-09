ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive
ADVERTISEMENT

WEB EXCLUSIVE: ದೇವರ ಅನಗತ್ಯ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ

ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 21:15 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 21:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengalurureligious

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT