ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
PV Web Exclusive: ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಬಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ...

ಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ
ಗಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
ಕಂಬಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಿಜಾರ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಕ್ಕು ರಾಮ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಜಾಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಓಡಿಸಿದರು

ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಿಜಾರ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಕ್ಕು ರಾಮ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಜಾಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಓಡಿಸಿದರು 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್‌ ಎಚ್

ಕಂಬಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 

KambalatuluTulu languagePV Web Exclusive

