ಹುಣಸಗಿ | ಅಕ್ಷೊಭ್ಯತೀರ್ಥರ 214ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಹುಣಸಗಿ</strong>: 'ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈವಿಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಕಣ್ವಮಠದ ವಿದ್ಯಾಕಣ್ವವಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೊಭ್ಯತೀರ್ಥರ 214 ನೇ ಆರಾಧಾನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ತೊರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಯರಗಲ್ಲದ ರಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಭಗವಂತ ಸಾಮಿಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಗುರು ಕರುಣೆ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೋಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರುಣ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ತಂದೆ–ತಾಯಿರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರಾಧನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಾರಾಯಣ, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಸೇವೆ, ಬಳಿಕ ಯತಿಳ ವೃಂದಾನವಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾಲ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಯಲಗೂರಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ಗಂಗಾಧರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಹೇಗಡ್ಯಾಳ, ಗಂಗಾಧರ ಜೂಲಗುಡ್ಡ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾರಾಯಣಪುರ, ರವಿ ಜೋಶಿ, ವಿಲಾಸ್, ಮಲ್ಲಾರಾವ್, ರವಿಂದ್ರ, ಅಶೋಕ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಶೋಕ ಮೈಲೇಶ್ವರ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಹಗಿರದಾರ, ಸದಾಶಿವ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>