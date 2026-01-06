ನೀಲಹಳ್ಳಿ | ಚೌಡಯ್ಯನವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ: ಉಮೇಶ ಕೆ.ಮುದ್ನಾಳ

ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
ಸೈದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ. ಉಮೇಶ.ಕೆ ಮುದ್ನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
