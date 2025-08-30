ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಬಲಾದ: ಜೆಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೆ ದರ್ಬಾರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:48 IST
ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ಗೌತಮ ಕ್ರಾಂತಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಲಸರಂ
Yadgir

