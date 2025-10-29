ತಾತಾಳಗೇರಾ | ಬಂಗಾರುಗುಂಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಾತ್ರೆ: ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತರು

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾತಾಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ಬಂಗಾರುಗುಂಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಾತ್ರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ತಾತಾಳಗೇರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ‘ಭಂಡಾರದೊಡಯನಿಗೆ ಜೈಕಾರ’ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.</p>.<p>ದೇವರ ಗುಂಡಗುರ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(ಹೊನ್ನಯ್ಯ ತಾತ) ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದಶಕದಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅನುಕರಣೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯಾಗಿ, ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು, ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>