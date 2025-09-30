ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

‘ಹೊಟ್ಟಿ ಕೂಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿವಿ…’

ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ
ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಡಗೇರಾ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ವಡಗೇರಾ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT