ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸುರಪುರ: ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು
ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಶಾಸಕ
Yadgir

