ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ: ಬೆಳೆ ಹಾನಿ; ₹ 124 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿ ₹ 124 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ನಂತರದ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
– ರಮೇಶ ಕೋಲಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
abhilash sd.
abhilash sd.
YadgirCrop Damage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT