ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictyadagiri
ಯಾದಗಿರಿ | ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜನಜಂಗುಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು
yadagiri

