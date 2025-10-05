ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೋದರು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಡೆದರು

ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು; ತಾಯಂದಿರಿಲ್ಲದೆ ತಬ್ಬಲಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳು
ತೋಟೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಮಾಕಲ್
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:38 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:38 IST
Yadgir

