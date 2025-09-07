ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
YadgirMahatma Gandhi

