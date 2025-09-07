ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಚೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್‌ಗೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟ
ಪಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
