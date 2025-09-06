ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS: ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್‌ ಸುಧೀರ್ ಪತ್ನಿ ಸೋನಲ್‌ ಮೊಂತರೋ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:06 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:06 IST
ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ ರಾಬರ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೋನಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ವಿನೋದ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಜತೆ ಮಾದೇವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗರಾಜ್‌ ಭಟ್‌ ಅವರ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸೋನಲ್‌ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್‌ ಸುಧೀರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

