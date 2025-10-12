ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ: ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:21 IST
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ
ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ
