ಭಕ್ತ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣ

ಸುರಪುರ: ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೋಕುಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ದೇವರ ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಭಾನುವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಘ್ಯ ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಸೋಮವಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೇವರಗಂಭಾರೋಹಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 5 ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಡು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತನದಾರ ಗಣೇಶ ಜಾಗೀರದಾರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕಂಬ ಹತ್ತಿದರು. ಸ್ತಂಭಾರೋಹಿಗಳು ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು.

ಸ್ತಂಭಾರೋಹಿಗಳು ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅರಸು ಮನೆತನದ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಿಠಾಯಿ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುನೀಲ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಉಸ್ತಾದ ವಜಾಹತ್ಹುಸೇನ್, ಅಜೀಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆತ್ತ, ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಲ್ಕಿ ಬಾಬಾ, ಅಹ್ಮದ ಪಾಷಾ, ಮಹ್ಮದ್ ಮುಬೀನ ದಖನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ 14 ಕೇರಿಯ ವತನದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.