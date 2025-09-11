ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ | ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಗಿರಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಚೇಂಬರ್‌ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಯಾದಗಿರಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಚೇಂಬರ್‌ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು
ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು
ಲಲಿತಾ ಅನಪುರ
ಲಲಿತಾ ಅನಪುರ
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಹರಸಂಗಿ
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಹರಸಂಗಿ
ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್
ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ‘ಯಿಮ್ಸ್‌’ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು..
ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಶಾಸಕ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಡೆಯದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಲಲತಾ ಅನಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಜಾಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಹರಸಂಗಿ ‘ಯಿಮ್ಸ್’ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ನಗರದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
yadgiriYadgirGovt Hospital CanteensHospital workHospital Visit

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT