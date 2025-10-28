ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
yadagiri
ಹುಣಸಗಿ | ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ: ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಭೀಮಶೇನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭತ್ತ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿರುವದು
ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ
Agricultureyadagiri

