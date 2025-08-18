ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸೋಣ’: ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ: ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು
yadagiriKrishna Janmashtami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT