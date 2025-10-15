ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ; ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರಥಮ, ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:45 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
yadagiriSurvey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT