ಕೆಂಭಾವಿ| ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಖಂಡಪ್ಪ ತಾತ

<p><strong>ಕೆಂಭಾವಿ:</strong> 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲು-ಕೀಳು, ಜಾತಿ-ಮತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಕನಕದಾಸರು. ಅವರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಖಂಡಪ್ಪ ತಾತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರೆಪ್ಪ ಕಾಡಪ್ಪಗೊಳ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡಗೇರಿ, ಕರೆಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಮಾನಪ್ಪಗೊಳ, ಬಸಪ್ಪ ಗರನೋರ, ಶರಣಗೌಡ ಹುಲಿಕಂಠಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕೊಳಲಭಾವಿ, ನಾಗಪ್ಪ ತೇಲಗರು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂದಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>