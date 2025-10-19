ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: 11 ಶಾಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ

ಯಾದಗಿರಿ, ಶಹಾಪುರ ಬಿಇಒಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಲಾ 4 ಶಾಲೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
