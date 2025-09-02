ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾವಂತ...!

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತಟದ ರೈತರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಪಂಪಸೆಟ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು
ಕೃಷ್ಣೆಯ ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಮರೆಯಾದರೆ ನಾವು ₹5ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು
ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ರೈತ ಕೊಳ್ಳೂರ(ಎಂ)
