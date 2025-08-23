ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಣಸಗಿ: ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜಲಧಾರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಭೀಮಶೇನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
ಜಲಾಶಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎ
ಚ್.ಬಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗದ ಇಇ
ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವು ಸ್ಕಾಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವೀವ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು
YadgirKrishna River

