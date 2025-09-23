ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ; ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ; ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರದರ್ಶನ  
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರಿನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
