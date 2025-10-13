ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ವಿಘ್ನ

ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯಾದ 5ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಸಚಿವರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ಬೇಕು ₹ 25ಲಕ್ಷ  | ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿ
ನವಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಅಥವಾ ಜನೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Vijayapurasahitya sammelana

