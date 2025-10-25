ವಡಗೇರಾ| ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

<p><strong>ವಡಗೇರಾ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹100 ಇತ್ತು ಆಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬದಲು ಕಾಲು ಕೆ.ಜಿ ಖರೀದಿಸುತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವದರಿಂದ ಕೆ.ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರೀದಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ₹100ಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿಯಂತೆ ಟಂಟಂನಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಲಾಟ್ನಂತೆ ಖರೀದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. </p>.<p> <strong>ವಡಗೇರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಹೇಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ . ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ</strong></p><p><strong>- ಶ್ರೀಮಂತ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ</strong></p>.<p><strong>ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗಿದ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು </strong></p><p><strong>-ಶಿವಕುಮಾರ ಕೊಂಕಲ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ</strong></p>.<p><strong>ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು</strong></p><p><strong>- ಅನುಸೂಯಾ ಗೃಹಿಣಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>