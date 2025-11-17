ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಂಚುವ ಖಾಜಾ ಫರಿದುದ್ದೀನ...!

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಖಾಜಾ ಫರದುದ್ದೀನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ
-ಎಸ್.ಶೇಖರ ಸಾಹು, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು
Yadgirbookspension

