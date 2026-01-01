ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಅತ್ತ ಕೆರೆ, ಇತ್ತ ಕೊಚ್ಚೆ‌, ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು !

ಅಪಾಯ ಎದುರೇ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆಟವಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 18:30 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 18:30 IST
ಶಾಲಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಾಗಿ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ
   ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮುಧೋಳ ಡಿಡಿಪಿಐ
Schoolyadagiri

