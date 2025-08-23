ಶಹಾಪುರ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ– ಯೋಧ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong> (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಪತ್ನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ ₹28 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಮಬಾಸ್ನ 140 ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧ ಮಹ್ಮಮದ್ ಶಕೀಲ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಇಮಾಂಬಿ ಶೇಖ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರುವ ನಿಶರತ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪದಡಿ ಶಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಗಿನ ಪಿಐ ಹನುಮರೆಡ್ಡಪ್ಪ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ–ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಶೋಭಾ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ದೂರುದಾರರ ಪರ ಎಪಿಪಿ ದಿವ್ಯಾರಾಣಿ ನಾಯಕ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>