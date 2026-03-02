ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಯಾದಗಿರಿ| ಬಾರದ ಅನುದಾನ; ತೀರದ ಬವಣೆಗಳು

15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 51.80 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:11 IST
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂ‍ಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
